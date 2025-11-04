المشتبه به في تفجير خطوط نورد ستريم يبدأ إضرابًا عن الطعام داخل سجن إيطالي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بدأ العقل المدبر المزعوم للهجمات التي استهدفت خطوط أنابيب الغاز نورد ستريم في بحر البلطيق، إضرابًا عن الطعام اليوم الثلاثاء للاحتجاج على ظروف احتجازه في سجن إيطالي شديد الحراسة.

وذكر محاميه اليوم الثلاثاء، أن المتهم الأوكراني، 49 عامًا، يرفض تناول الطعام منذ 31 أكتوبر. وهو قيد الحبس الاحتياطي في إيطاليا ومن المقرر تسليمه إلى ألمانيا.

ووفقًا لمحاميه، نيكولا كانيستريني، فإن المشتبه به يستخدم الإضراب عن الطعام للمطالبة باحترام حقوقه الأساسية.

وقال المحامي، إن الأوكراني يطالب بالحق في "التغذية الكافية وبيئة احتجاز صحية وظروف احتجاز إنسانية ومعاملة متساوية مع السجناء الآخرين فيما يتعلق بزيارات العائلة والوصول إلى المعلومات."

ومنذ اعتقاله أثناء قضاء إجازة مع عائلته قرب ريميني في أغسطس الماضي، تنظر السلطات القضائية الإيطالية في القضية.

والمشتبه به متهم بتنظيم الهجمات على خطوط الأنابيب الممتدة من روسيا إلى ألمانيا قبل 3 سنوات.

ويتهمه مكتب الادعاء العام الاتحادي الألماني بالمشاركة في التسبب بانفجار بخطوط الأنابيب وارتكاب أعمال تخريب مخالفة لدستور البلاد، وهو ما يعرضه للمحاكمة في ألمانيا.

ووافقت مؤخرًا، محكمة في مدينة بولونيا الإيطالية على تسليم الأوكراني إلى السلطات الألمانية.

ومع ذلك، أعلن المحامي كانيستريني عن اعتزامه إعادة رفع القضية مرة أخرى أمام المحكمة العليا في العاصمة الإيطالية روما وتقديم طعن.

وكانت هذه المحكمة قد أوقفت عملية تسليم المشتبه به من قبل بعد أن وافقت محكمة بولونيا على تسليمه في سبتمبر الماضي.

وإذا جرت المحاكمة في ألمانيا، فمن المرجح أن تعقد في مدينة هامبورج.