فرانس برس عن مصدر حكومي سوداني: الجيش يدرس مقترحا أمريكيا لوقف إطلاق النار

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر حكومي سوداني، إن الجيش يدرس مقترحا أمريكيًّا لوقف إطلاق النار في البلاد.

وسبق أن كشفت كشفت مصادر أن مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أبلغ صحفيين أن الجانب الأمريكي قدم مقترح هدنة لوقف الحرب في السودان.

وقالت المصادر في تصريحات لقناة العربية، إن تلك الهدنة قد تمتد إلى 3 أو 9 أشهر.

وبحسب المصادر، أشار بولس إلى أن الجيش والدعم السريع رحبا مبدئياً بالمقترح الإنساني، لكنه أوضح أنهما يدرسان بنود الهدنة، باعتبارها اتفاقاً يشمل آليات المراقبة والتنفيذ والجوانب الفنية واللوجستية.

وأكد المستشار الأمريكي وجود أمل في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في السودان.

إلى ذلك، نفى بولس وجود أي تفاوض مباشر أو غير مباشر بين الجانبين، مبينًا أن ما يجري هو تواصل من جانب الإدارة الأمريكية مع كل طرف بشكل منفصل، وفق المصادر.