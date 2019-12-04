نادي الأسير الفلسطيني: 33 أسيرا فلسطينيا يشرعون اليوم بإضراب عن الطعام

أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن 33 أسيرا فلسطينيا شرعوا اليوم الأربعاء بإضراب عن الطعام في سجن إسرائيلي.

وذكر نادي الأسير ، في بيان ، أن الأسرى من سجن "عسقلان" أضربوا "رفضاً لعمليات القمع التي تنفذها إدارة معتقلات الاحتلال بحقهم منذ أكثر من شهر، واحتجاجاً على ما ألحقته قوات القمع من دمار وخراب في مقتنياتهم".

وأوضح البيان أن "إدارة معتقلات الاحتلال نفذت عملية قمع بحق أسرى عسقلان في شهر تشرين أول/ أكتوبر الماضي، ونقلت الأسرى إلى معتقل نفحة عدا مجموعة من الأسرى الذين يعانون من أمراض مزمنة أبقتهم في ظروف قاسية ومأساوية".

وبحسب البيان ، فإن إدارة السجون الإسرائيلية "انتهجت منذ مطلع العام الجاري، مستوى عاليا من العنف عبر عمليات قمع منظمة للأسرى، وعلى إثرها أُصيب العشرات من الأسرى".

وتعتقل إسرائيل أكثر من ستة آلاف أسير فلسطيني بينهم العشرات أمضوا أكثر من 20 عاما قيد الاعتقال.