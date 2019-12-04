 ميناء طنجة يوقع اتفاق تعاون مع مينائي ملقة وتينيريفي الإسبانيين لتطوير السياحة البحرية - بوابة الشروق
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ميناء طنجة يوقع اتفاق تعاون مع مينائي ملقة وتينيريفي الإسبانيين لتطوير السياحة البحرية

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 4 ديسمبر 2019 - 8:14 م | آخر تحديث : الأربعاء 4 ديسمبر 2019 - 8:14 م

وقعت سلطات ميناء طنجة اتفاق تعاون مع مينائي ملقة وتينيريفي الإسبانيين، من أجل تطوير وتقاسم رؤية استراتيجية لتطوير سياحة الرحلات البحرية بغرب المتوسط.

وذكرت إدارة الميناء- في بيان اليوم الأربعاء- أن الاتفاق يرمي إلى توحيد جهود هذه الموانىء لحث شركات الرحلات البحرية على برمجة مسارات جديدة في المنطقة والرفع من عدد المحطات البحرية بالموانئ التابعة لها.

من جهته، قال رئيس شركة تدبير ميناء طنجة المتوسط محمد أوعناية، إن الاتفاق يتوج مفاوضات انطلقت منذ ثلاث سنوات تقريبا، ويأتي بعد الانتهاء من الأشغال الكبرى، لا سيما الشروع في استغلال الحوض الأول للميناء الترفيهي وميناء الصيد البحري، وتأهيل المحطة المينائية وتعزيز بنيتها التحتية.


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