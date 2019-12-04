 ستولتنبرج: الناتو قدم مبادرة لتمكين القوات من الرد بصورة أسرع على التهديدات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ستولتنبرج: الناتو قدم مبادرة لتمكين القوات من الرد بصورة أسرع على التهديدات

واتفورد - د ب أ:
نشر فى : الأربعاء 4 ديسمبر 2019 - 5:32 م | آخر تحديث : الأربعاء 4 ديسمبر 2019 - 5:32 م

قال رئيس حلف شمال الاطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرج، إن الحلف قدم مبادرة تهدف إلى تمكين القوات البرية والجوية والبحرية، للرد بصورة أسرع على التهديدات.

وجاءت تصريحات ستولتنبرج بعد قمة جمعت رؤساء دول وحكومات الحلف اليوم الأربعاء بمدينة واتفورد القريبة من لندن، حيث قال: "يمكنني أن أعلن أننا قد توصلنا إلى مبادرة استعداد الناتو"، مضيفا: "لقد تعهد حلفاؤنا بتوفير 30 كتيبة و30 سربا جويا و30 سفينة مقاتلة، لتكون متاحة للناتو في غضون 30 يوما."

وبدأ قادة الناتو اجتماعات رسمية في منتجع فاخر للجولف في واتفورد، على بعد 25 كيلومترا شمال غربي لندن، أمس الثلاثاء بحفل استقبال استضافته ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.

وتشمل القضايا المدرجة على جدول أعمال اليوم الأربعاء محاربة الإرهاب والسيطرة على الأسلحة والعلاقات مع روسيا، بينما يناقش القادة للمرة الأولى على الإطلاق تزايد نفوذ الصين.


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