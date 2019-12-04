مميزات الحياة بأخطر مناطق الصراع على حدود الكوريتين

في قرية تيسانج أو قرية الحرية الكورية الجنوبية يتمتع قرابة الـ200 ساكن بمميزات لا يحظى بها غيرهم من الكوريون الجنوبيون كالاستثناء من الخدمة العسكرية والضرائب بل والأبعد من ذلك أن تكون أول قرية كورية تستعمل شبكات اتصال الجيل الخامس في خطوة دعائية لإغاظة الجارة الشمالية رغم تقدم عملية السلام.

وبحسب نيو يورك تايمز فقرية الحرية هي القرية الوحيدة المأهولة بالسكان فى المنطقة منزوعة التسلح على الجانب الجنوبى وهي من نال أهلها جائزة حياتهم بأكثر الأماكن رعبًا أن تقرر شركة تى كيه الكورية للاتصالات منذ أسابيع تشغيل شبكة الجيل الخامس بالقرية.

وتقول جو جونغ سيك ذات الـ78 عامًا إن الجيل الخامس يجعل حياتها زفضل من أبنائها الذين غادروا القرية فهى بضغطة زر واحدة بإمكانها التحدث لعمدة القرية أو مركز خدمات قريب.

ويذكر أن المنطقة منزوعة السلاح أنشئت بعد هدنة 1953 للفصل بين قوات الكوريتين على مدي ميلين ونصف محاطة بالألغام ومرابض المدفعية والدبابات والجنود المتأهبين حيث يعد عبور أى شخص تلك المنطقة سببًا كافيًا لفتح النيران ولهذا أخليت المنطقة من كافة القرى ما عدا قرية الحرية للجانب الجنوبى وقرية السلام "كيجن" للجانب الشمالى.

ويقول بل سيان ذي الـ88 عاما أنه منذ الحرب فلا يوجد أي تواصل متاح بينهم وبين القرية الشمالية على بعد ميل لدرجة أنه لا يستطيع التثبت من كون شقيقه لا يزال حيا أم توفى.

وتحرص كل من الكوريتين على استخدام قريتها علي الحدود كأداة للدعايا وإبراز كم هى دولة متطورة ولكن بحسب جنود جنوبيون فقرية السلام الشمالية خالية من السكان كما يظهر علي أبنيتها متساقطة الدهانات.

ولإبقاء قرية الحرية الجنوبية مأهولة فعلى السكان بعض التضحية كأن يمارسوا أعمالهم اليومية تحت نظر قوات الجيش وأن يفرض عليهم حظر تجوال بعد منتصف الليل ويقوم الجيش بتفقد وجودهم ببيوتهم والتتميم عليهم باستمرار حفاظا علي سلامتهم بقرب الخطر الشمالى.

وليستقبل أحد سكان قرية الحرية أحد الضيوف فعليه أخذ تصريح قبل الزيارة بأسبوعين وبمجرد دخول سيارة الضيف يجد برنامج الجي بي إس الخاص به معتما بينما يتتبع الجنود السيارة طوال مكوثها بالقرية.

وإذا طلب أحد سكان القرية طعاما من مطعم فعليه استلام الطلب من أقرب نقطة حراسة على مشارف القرية مع العلم أنه لا توجد مطاعم أو سوبرماركت أو مستشفيات داخل القرية الحدودية، كما لا تأتي وسائل النقل العام سوى 4 مرات يوميا للقرية.

وستساهم خدمة الجيل الخامس بتخفيف كثير من الأعباء عن كاهل أهل القرية فبينما كان مزارعى الأرز والفول يطلبون جنودا للحراسة حين ذهابهم لتشغيل مضخات الماء أصبح بإمكانهم تشغيل المضخة من منازلهم عبر التطبيقات الهاتفية المتطورة.

وبينما كان الأهالى يجلبون مدرسى اليوجا لقضاء وقت تأملى سابقا أصبح بإمكانهم التمتع بكورس يوجا على تطبيقاتهم الهاتفية.

وفى المدرسة الوحيدة بالقرية بإمكان الأطفال أن يستمتعوا بقيمة الاهتمام الزائد حيث لا يوجد سوي 22 معلما لـ36 طالبا ما يجعل الطالب يحوز القدر الأكبر لذلك أقبل أولياء أمور من مدينة مونسن المجاورة علي التسجيل لأطفالهم بالمدرسة التى يشكل أغلبيتها أطفال من خارج القرية.

ويقول هيا رين الطالب بالصف السادس بمدرسة القرية "بإمكانك الحصول على المميزات الكثيرة أكثر من بقية المدارس حتى هنا لا ننفق شيئا على الرحلات التى تتكفل الحكومة بمصاريفها".

وأما الرائد الأمريكى شان مورو الذى يعمل ببعثة القوات الأمريكية بالقرية فهو يقدم حصتين مجانيتين أسبوعيا للغة الإنجليزية لطلاب المدرسة متمنيا أن يكبر الطلاب وفى ذهنهم صورة جيدة عن الجنود الأمريكيون الذين خدموا بقريتهم.

ويقول اللواء الكوري المتقاعد شان بوم من سكان القرية أنه رغم محادثات السلام ومنظر حقول الأرز المتوهجة بإشراقتها الذهبية فإن هذا قد يكون مخادعا حسب قوله لأن أمن الشخص هنا مكفول من قبل جندى مكلف وإلا يتعرض الشخص للمتاعب قرب كوريا الشمالية.

ويقول كيم جو عمدة القرية إنه منذ عقود كان سكان القرية يتعرضون للمخاطر المختلفة كأن يعلقوا بحقول الألغام أو يتم خطفهم من قبل الجنود الشماليين بينما كانت عمليات الإخلاء تتم بشكل متكرر ليذهب الأهالى للخنادق.

وقبل البدء باتفاقيات السلام نهاية العام الماضى كان يؤرق سكان القرية استخدام الشماليين لمكبرات الصوت لبث تهديداتهم يوميا بينما اعتاد أهل القرية على إجراء مناورات إخلاء تجريبية باستمرار.

وعندما التقى رئيسا الكوريتين إبريل الماضى ببيونجيانج على الحدود حضر طالبين من مدرسة قرية الحرية لتحية الزعيم الشمالي كيم جونج أون بالزهور حيث يقول الطالب سنجي هوياك: "كنت خائفًا من كيم ولكن كان لدى فضول لرؤية الدكتاتور الشمالي وحينما رأيته أظن أنه بدى أقل ترهيبا من صورته في ذهني".