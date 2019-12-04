أنباء عن تنحي لاري بيج وسيرجي برين عن إدارة الشركة الأم لجوجل

أفادت تقارير إخبارية، اليوم الأربعاء، بأن ساندر بيتشاي المدير التنفيذي لشركة "جوجل" سيحل محل لاري بيدج كمدير تنفيذي للشركة الأم "ألفابت"؛ الأمر الذي يزيد من تقليص دور بيدج وسيرجي برين في الشركة التي أسساها منذ 21 عاما.

وكتب مؤسسا "جوجل" لاري بايج وسيرجي برين تدوينة عبر موقع التدوينات المصغرة "تويتر" - نقلتها قناة "الحرة" الأمريكية - "في حين أنه من دواعي فخرنا البالغ أننا شاركنا بقوة في إدارة الشركة بشكل يومي لفترة طويلة جدا، فإننا نرى أن الوقت حان لأن نلعب دور الأبوين الفخورين اللذين يقدمان النصح والود لكن دون أن نأخذ على عاتقنا المتاعب اليومية".

ويتشارك بيدج وبرين وبيتشاي الرؤية التي تؤكد أهمية تطوير برامج الذكاء الاصطناعي لجعل عملية البحث على الشبكة وغيرها من العمليات أكثر سرعة، في حين كثف بيتشاي من الجهود لجعل مثل هذه التكنولوجيا متاحة على مستوى العالم.

وتمتلك شركة "ألفابت" أكثر من 12 شركة منها شركة وايمو لتكنولوجيا السيارات المتحركة بلا قائد وشركة فيريلي لبرامج الرعاية الصحية.

يشار إلى إعادة هيكلة شركة "جوجل" وتأسيس شركة "ألفابت" القابضة التي أصبحت جوجل تابعة لها قبل أربعة أعوام.