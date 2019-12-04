السيناتور الأمريكي تيد كروز يطالب إدارة ترامب بوقف خط أنابيب تيار الشمال2

حذر السيناتور الأمريكي البارز تيد كروز، يوم الثلاثاء، إدارة الرئيس دونالد ترامب من أنه لم يعد يتبقى سوى أسابيع لفرض عقوبات للحيلولة دون استكمال بناء خط أنابيب "تيار الشمال 2" (نورد ستريم 2) الذي سيزيد من اعتماد أوروبا على مصادر الطاقة الروسية.

وانتقد كروز، عضو مجلس الشيوخ الجمهوري عن ولاية تكساس والذي غالبا ما يكون حليفا لترامب، مسؤولي الإدارة الأمريكية في جلسة علنية، متهما الإدارة بـ" التردد" على الرغم من توافر الدعم من الحزبين لضبط النفوذ الروسي في أوروبا.

وقال كروز، الذي بدا عليه الاحباط بشكل واضح، لوكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسة ديفيد هيل إنه "إذا تم الانتهاء من خط الأنابيب، فسيكون ذلك خطأ من أعضاء هذه الإدارة الذين جلسوا حتى النهاية ولم يمارسوا سلطتهم".

وأضاف: "أتمنى بشدة أن يتم وقف خط الأنابيب هذا قبل استكماله الشهر المقبل".