 رئيس البرلمان العربي يؤكد الالتزام بدعم حقوق ومطالب ذوى الاحتياجات الخاصة - بوابة الشروق
الأربعاء 4 ديسمبر 2019 12:27 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على سن قانون جديد لمكافحة الشائعات وتشديد عقوبة مروجيها؟

النتـائـج تصويت

رئيس البرلمان العربي يؤكد الالتزام بدعم حقوق ومطالب ذوى الاحتياجات الخاصة

الدكتور مشعل بن فهم السلمي
الدكتور مشعل بن فهم السلمي
أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 4 ديسمبر 2019 - 10:28 ص | آخر تحديث : الأربعاء 4 ديسمبر 2019 - 10:28 ص

أكد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي، التزام البرلمان بدعم حقوق ومطالب ذوى الاحتياجات الخاصة وتضمينها في كل ما يصدر عن البرلمان من تشريعات عربية موحدة، موجها تحية إجلال وإكبار باسم البرلمان العربي في اليوم العالمي لذوى الاحتياجات الخاصة.

وقال رئيس البرلمان العربي، في بيان له اليوم الأربعاء بهذه المناسبة، "إن الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوى الإعاقة يهدف إلى النهوض بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وإدماجهم في المجتمع، وتيسير حصولهم على حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بشكل يوفر لهم حياة كريمة ومستقلة ومستقرة، على قدم المساواة مع باقي فئات المجتمع".

وأضاف السلمي أن التحديات والصراعات المسلحة التي تشهدها عدد من الدول العربية أدت إلى زيادة أعداد الأشخاص ذوى الإعاقة، خاصة في المناطق الملتهبة، مشدداً على ضرورة تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة من حقوقهم في هذه المناطق.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك