اكتشاف قطع أثرية تعود لأكثر من ألفي عام شرقي الصين

عثر علماء آثار في مقاطعة جيلين بشمال شرقي الصين على آلاف القطع الأثرية وبقايا المساكن القديمة في أطلال بقرية "داجينشان" في المقاطعة تعود لأكثر من ألفي عام، وذلك بعد القيام بعمليات استكشاف وتنقيب استمرت لسنة ونصف.

وقال فانغ تشي رئيس بعثة الاستكشاف الأثري - في تصريح اليوم - إن تاريخ الآثار المكتشفة يرجع إلى عصر الممالك المتحاربة (475 - 221 ق.م) حتى أوائل أسرة هان الغربية (206 ق.م - 25 م)، وذلك بعد تحديد تاريخ الآثار باستخدام الكربون المشع، مشيرا إلى أن الأطلال، التي تمتد على طول 150 مترا و100 متر عرضا، تقع على تل رملي بالقرب من قرية "داجينشان".

وأضاف أنه تم اكتشاف ما يزيد على 60 مسكنا قديما و4 قبور وأكثر من 300 حفرة رماد، بجانب أكثر من 2400 من القطع الأثرية بما فيها الخزف والعظام والحجر والمعدات البرونزية، لافتا إلى أن الاكتشاف سيوفر مواد أثرية مهمة لدراسة ظروف المعيشة والعمل والهيكل الاجتماعي للأشخاص القدماء في العصر البرونزي في حوض نهر "لياوخه" الشرقي.