«العاصمة الإدارية» توقع اتفاقا لتوريد وتركيب خدمات المدن الذكية

وقعت شركة تنمية العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية، اليوم الأربعاء، اتفاقية مع إحدى شركات الاتصالات لتوريد وتركيب حلول متكاملة، لتحويل خدمات المدينة من كهرباء ومياه وغاز واصطفاف وإضاءة ولوحات إعلانية وإدارة المخلفات إلى خدمات مميكنة وذكية.

وقال اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية، إن المدينة هى الأولى من نوعها التي جرى تخطيطها وبنائها على أسس المدن الذكية.

وأوضح أن الشركة طرحت مناقصة لتوريد وتنفيذ وتشغيل أنظمة إدارة المدينة ضمن المرحلة الأولى من المشروع، تنافست عليها نحو 15 شركة محلية وأجنبية، وفازت بها إحدى شركات الاتصالات، العاملة في السوق المصرية.

من جانبه، المهندس خالد زيان، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال بشركة الاتصالات الفائزة بالمناقصة، إن الاتفاقية تشمل تقديم الإشارات الرقمية لتوجيه مرتادي المدينة إلى أماكن الانتظار الشاغرة، بالإضافة إلى توفير شاشات عرض فيديو "Video Wall" للتعرف على جميع تفاصيل الأعطال وطلبات الصيانة والشكاوى وتقديم التقارير الخاصة بالصيانة المطلوبة.

وتابع: كما تنص الاتفاقية على تقديم النظم الرقمية للتحكم متمثلة في وحدة تحكم المشغل المتكامل والتي تعمل على اكتشاف الأعطال وأنواعها وأسبابها، إلى جانب مراقبة وإدارة حسابات ومديونات المواطنين واكتشاف التسريبات والتلاعب والتحكم في تشغيل وإيقاف الخدمات، بالإضافة إلى التواصل مع المواطنين لتلقي الشكاوى والرد على الاستفسارات.