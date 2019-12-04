بلومبرج: واشنطن وبكين تقتربان من إتمام اتفاق تجاري رغم السجال الساخن بين البلدين

كشفت وكالة (بلومبرج) الأمريكية أن الولايات المتحدة والصين تقتربان من إتمام المرحلة الأولية من اتفاق تجاري رغم السجال الساخن بينهما على خلفية تمرير الكونجرس الأمريكي مشروع قرار يدعم متظاهري "هونج كونج" ويدين الممارسات التي تتم ضد الأقلية المسلمة في الصين.

وقالت (بلومبرج) - في سياق نبأ عاجل أوردته على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء - "إن الجانبين الأمريكي والصين قاب قوسين أو أدني من الاتفاق حول نسب الرسوم الجمركية التي سيتم إلغاؤها كجزء من اتفاق مبدئي يمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق أشمل".

يأتي ذلك على الرغم من تصريحات الرئيس دونالد ترامب أمس بأنه من الأفضل الانتظار حتى إجراء انتخابات الرئاسة الأمريكية ليرى حقيقة نوايا الجانب الصيني، والتي أثارت القلق من جديد بشأن استمرار النزاع بين القطبين العالميين.

وكانت صحيفة (جلوبال تايمز) قد نقلت عن مصادر مطلعة قولها مؤخرا إن بكين أبدت إصرارها على أن يكون إلغاء الرسوم الجمركية الإضافية على الواردات الصينية جزءا من اتفاق تجاري مبدئي مع الولايات المتحدة، لافتة إلى أن الوعد الأمريكي بشأن التراجع عن التعريفات الإضافية المقررة في 15 ديسمبر على واردات صينية كبادرة حسن نوايا من أجل إتمام اتفاق تجاري مع الصين، لا يمكن الاستعاضة به عن شرط إلغاء التعريفات نهائيا.

وتشهد العلاقات الأمريكية الصينية توترا جديدا على خلفية تمرير الكونجرس الأمريكي مشروع قرار يدين ما وصفه بـ"حملة اعتقالات جماعية" تتم في حق الأقلية المسلمة بالصين، بالإضافة إلى مشروع قانون يدعم متظاهري "هونج كونج" وقع عليه ترامب الأسبوع الماضي، مما أثار غضب الجانب الصيني الذي توعد برد فعل مضاد.