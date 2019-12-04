الشباب السعودي يقيل مدربه الأرجنتيني خورخي ألميرون

قرر نادي الشباب السعودي إقالة الأرجنتنيني خورخي ألميرون من تدريب الفريق اليوم الأربعاء، حسبما أعلن الحساب الرسمي للنادي عبر موقع التدوينات القصيرة (تويتر).

وقدمت إدارة الشباب الشكر لألميرون على الفترة الماضية التي قضاها مع الفريق.

وتأتي إقالة ألميرون بعد دقائق معدودة من خروج الشباب من دور الـ32 ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، إثر خسارته 1 _ 2 أمام فريق الشعلة، الذي يلعب بدوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى، اليوم.

ويعاني الشباب من تراجع نتائجه في الفترة الأخيرة، حيث خسر مباراتيه الأخيرتين ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين)، ليبتعد عن المراكز الأولى في ترتيب البطولة، محتلا المركز السابع برصيد 15 نقطة من عشر مباريات.