عضو بمجلس السيادة السوداني: تحقيق السلام يتطلب تشاورًا شعبيًا

قال عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان حسن محمد إدريس إن تحقيق السلام يتطلب التشاور بين مكونات الشعب السوداني كافة؛ نخبًا وقيادات أهلية ومواطنين.

وشدد إدريس، في كلمة ألقاها خلال ورشة عمل عن "متطلبات السلام" اليوم الأربعاء، على ضرورة تعزيز مفهوم التعايش السلمي، عبر مبدأ المواطنة، التي هي أساس الحقوق والواجبات، والاعتراف بالتنوع باعتباره مصدر قوة.

وأكد أهمية الاعتراف بوجود أزمة في المقام الأول، ثم الشروع في حلها عبر الوسائل القانونية والمشروعة، مشيدًا بالتجربة الثرية للشعب السوداني في ممارسة الديمقراطية عقب الثورات.

وأضاف إدريس: "لا بد من الالتفات إلى الصراعات الدينية في بلد متعدد الديانات، وإقرار التمييز الإيجابي للمحرومين من خدمات الوظيفة، والتعليم ومجانيته".

وتابع: "يجب الاهتمام بقضية العدالة في توزيع السلطة والثروة، التي جعلت السودان عرضة لمطامع الخارج، الذي ظل يبذر الفتنة من أجل تعطيلها"، لافتًا إلى الموقع المهم للسودان في محيطه الإقليمي وإطلاله على البحر الأحمر.