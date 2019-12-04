الحكومة تعد توثيقا بحجم الأعمال التي تم تنفيذها في المحافظات على مدار السنوات الخمس الماضية









أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالمشروعات الجديدة التي تم افتتاحها بمحافظة دمياط والتي تضمنت مشروع إسكان بدار مصر، فندق اللسان، مدينة دمياط للأثاث، مشروع محطة كهرباء غرب دمياط، ومركز التعليم المدني، وغيرها.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، والذي تحدث مدبولي خلاله ،عن المشروعات التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس بمحافظة دمياط، والتي تأتي بعد أيام قليلة من الافتتاحات الرئاسية لعدد من المشروعات المهمة بمحافظة بورسعيد ، وعلى رأسها إطلاق خدمة التأمين الصحي الشامل رسميا.

وأضاف مدبولي: "أن هذه الإنجازات تحدث الآن بكل محافظات الجمهورية، وفي هذا السياق أعد مجلس الوزراء توثيقاً بحجم الأعمال التي تم تنفيذها في كل المحافظات على مدار السنوات الخمس الماضية، منذ تولي الرئيس السيسي المسئولية، وكذا المشروعات التي يتم تنفيذها حالياً، والمقرر الانتهاء منها نهاية يونيو 2020".

وفي سياق متصل، وجّه رئيس الوزراء المسئولين بتكثيف الزيارات الميدانية لمتابعة المشروعات المختلفة التي يتم تنفيذها بالمحافظات، مشيراً إلى أنه مستمر في سلسلة زياراته للمحافظات برفقة عدد من الوزراء المعنيين للوقوف على نسب إنجاز المشروعات، وحل المشكلات على أرض الواقع، وكذا تذليل العقبات التي تواجه كلاً من المواطنين والمستثمرين على حد سواء.

وأوضح أن الحكومة تبذل قصارى جهدها خلال الفترة الحالية لاتخاذ خطوات ملموسة نحو التحول الرقمي، لافتاً إلى أنه تم تفعيل عدد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين، والحكومة مستمرة في زيادة هذه الخدمات الإلكترونية التي تسهم تحقيق رضا المواطنين، وتوفر عليهم الجهد والوقت، كما تقلل من التعامل المباشر بين المواطن طالب الخدمة والموظف مقدم الخدمة.

ونوّه مدبولي إلى استمراره في عقد سلسلة لقاءاته مع أعضاء مجلس النواب عن المحافظات المختلفة، والتي بدأت خلال الأسابيع الماضية بالاجتماع مع نواب ثلاث محافظات هي؛ الوادي الجديد، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، مشيراً إلى أهمية التواصل بين الحكومة وأعضاء البرلمان، وأنه سيتم عقد اجتماعات مع الوزراء المعنيين لبحث الملفات والمطالب التي طرحها أعضاء البرلمان عن المحافظات الثلاث التي تم الاجتماع بهم.