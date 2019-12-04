اعترفت سيليا كوكيتيني والدة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة، بأنها لم تكن تتوقع فوز نجلها بالكرة الذهبية السادسة في مسيرته.

وكان ميسي قد توج بالكرة الذهبية السادسة المقدمة من مجلة «فرانس فوتبول» لأفضل لاعب في العالم، الإثنين الماضي، بعدما تفوق على منافسيه فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول، وكريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس.

وقالت سيليا في تصريحات لشكبة «CNN» العالمية: "أنا سعيدة للغاية لم نكن نتوقع أن يفوز ليو بالكرة الذهبية السادسة، اعتقدنا أن الخامسة هي الأخيرة في مسيرته، كانت مفاجئة جميلة".

وعن الانتقادات التي يتعرض لها تابعت سيليا: "هذا يؤلمني حقًا، لأنك لا تستطيع أن تنتقد دون أن تهينه كشخص، وهذا يؤلمني للغاية كأم".

وعن تحقيق لقب مع منتخب بلاده الأرجنتين أتمت: "نحن نعلم أن ليو مدين للأرجنتين، ولكن من منا لا يريد الفوز بكأس العالم وكوبا أمريكا، يمكنك أن تقول أنه يلعب بشكل سيء، علاوة على ذلك، نحن نفعل ذلك بأنفسنا، نحن كعائلة نقول له".