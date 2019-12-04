كوريا الشمالية: سنستخدم القوة العسكرية ضد الولايات المتحدة إذا لزم الأمر

انتقدت كوريا الشمالية اليوم الأربعاء، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتلميحه باستخدام القوة ضدها.. قائلة : "إنها أيضا ستتخذ تدابير فورية إذا لزم الأمر".

وقال رئيس أركان الجيش الشعبي الكوري باك جونج تشون، في بيان أوردته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية ونقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية: "هناك أمر أود أن أوضحه هو أن استخدام القوات المسلحة ليس امتيازا يقتصر على الولايات المتحدة..يمكن لأي شخص أن يخمن ما الإجراء الذي سترد به بيونج يانج إذا قامت الولايات المتحدة بأعمال عسكرية ضدها".

وأضاف باك: "إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون نفسه شعر بالاستياء لسماع تصريحات ترامب الأخيرة"..مؤكدا أن الضمان الوحيد الذي يمنع حدوث نزاع مادي بين البلدين هو العلاقات الوثيقة بين كبار قادتيهما.

وتابع :"أقول بوضوح هنا انه إذا استخدمت الولايات المتحدة أي قوات مسلحة ضد جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، فسنتخذ أيضا إجراءات مناظرة فورية على أي مستوى".

وجاء البيان بعد ساعات من تصريحات أدلى بها ترامب خلال زيارته إلى بريطانيا لحضور قمة حلف الناتو وأشار فيها إلى أن واشنطن قد تستخدم القوة ضد كوريا الشمالية إذا اضطرت لذلك ، حاثا زعيمها على احترام اتفاقهما بشأن نزع الأسلحة النووية.

والتقى ترامب وكيم مرتين في سنغافورة وفيتنام لكن محادثات نزع السلاح النووي بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية توقفت منذ أن انتهت قمة فيتنام بينهما دون التوصل إلى اتفاق.