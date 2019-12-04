الكهرباء: القواسم المشتركة التي تربط الدول العربية تمثل أرضا خصبة لبناء جسور التعاون

أكد رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء الدكتور أمجد الوكيل أن القواسم المشتركة التي تربط بين الدول العربية تمثل أرضا خصبة لبناء جسور التعاون وخلق مناخ الاستثمار الجاذب.

وشدد الوكيل، خلال كلمته في ختام فعاليات المنتدى العربي الخامس حول آفاق توليد الكهرباء وإزالة ملوحة مياه البحر بالطاقة النووية التي نظمته وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالتعاون مع الجامعة العربية على مدى ثلاثة أيام، على أن تنوع الموارد الطبيعة في البلاد العربية وتفاوت القدرات البشرية يعطي فرصة أكبر لتحقيق الامتزاج والتكامل في مختلف المجالات الفنية والعلمية للعبور نحو مستقبل أفضل وغد مشرق وتحقيق النهضة الشاملة لمجتمعاتنا العربية.

وتوجه الوكيل - في كلمته - بالشكر والتقدير للحضور على المشاركة في المنتدى العربي، والذي يعقد للمرة الأولى في مصر، كما توجه بالشكر للشركات والمؤسسات الوطنية والدولية التي شاركت في المعرض الذي أقيم على هامش المنتدى.

وقال الوكيل أنه تم خلال فعاليات المنتدى استعراض عدد من الموضوعات من خلال الموائد المستديرة والأوراق العلمية المقدمة والتي أسفرت عن العديد من التوصيات التي تثري العمل العربي المشترك في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، وبصفة خاصة في مجال توليد الكهرباء وإزالة ملوحة مياه البحر.

وأشار إلى أنه جرى إعداد ثلاث موائد مستديرة وتقديم ما يزيد عن ثلاثين عرضا تقديميا بالجلسات العلمية بالإضافة إلى ما يقارب 20 عرضا تم تقديميا من مختلف الشركات والمؤسسات الوطنية والدولية العاملة في مشروعات القوى النووية والمشروعات المرتبطة بها من خلال عرض خبراتها وقدراتها على المشاركة في مشروعات توليد الكهرباء وإزالة ملوحة مياه البحر بالطاقة النووية.

وأضاف رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء أنه قد اتضح جليا من خلال هذه الفعاليات مدى أهمية الدعم السياسي المستمر والبنية التشريعية القوية وتنمية وتأهيل الكوادر البشرية؛ للانطلاق نحو الإدارة الناجحة والفعالة للبرامج النووية، وقد أثبتت التجارب حتمية العمل المشترك لتعظيم الاستفادة من التكنولوجيات المتقدمة ولاسيما فيما يتعلق بالمشروعات النووية، وكذلك في إيجاد الحلول المناسبة للتغلب على التحديات التي تواجه تنفيذ تلك المشروعات.

وتقدم الوكيل بالشكر والتقدير للهيئة العربية للطاقة الذرية وجامعة الدول العربية على التعاون الصادق والجهد المبذول والتنسيق المشترك الذي يعد أحد الأمثلة البارزة للتعاون العربي المشترك الذي لا يتأتى إلا من خلال التنسيق المستمر وتبادل الرؤى بين بلادنا العربية في مختلف المجالات والتحديات التي تشغلنا جميعا ومن أبرزها مجال الاستخدام الأمثل للطاقة النووية لتأمين توليد الكهرباء بصورة آمنة ومستدامة وإزالة ملوحة مياه البحر.