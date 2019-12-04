رئيس الوزراء الكندي يختتم مشاركته في قمة حلف الناتو بلندن

اختتم رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، اليوم الأربعاء، مشاركته في قمة زعماء حلف الناتو في لندن بالمملكة المتحدة، حيث التقى خلال اليومين الأخيرين مع الحلفاء للاحتفال بالذكرى السبعين للتحالف ومناقشة الأولويات المشتركة.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء ترودو التزام كندا الثابت بحلف الناتو وقيمه، وسلط الضوء على الطرق المهمة التي تعزز بها كندا الحلف، وفقًا لبيان صادر من مكتبه.

كما أعلن عن أن كندا توسع التزامها بمبادرة الاستعداد لحلف الناتو من خلال زيادة مساهمتها بست طائرات مقاتلة وفرقاطة بناء على طلب الأمين العام. وارتفع بذلك التزام كندا في الحلف بـ 12 طائرة من طراز "CF-18s"، وفرقة عمل جوية استكشافية ، وطائرة دوريات بحرية ، وثلاث فرقاطات ، وغواصة ، وكتيبة مشاة ميكانيكية ، ومستشفى متنقل ، وفصيلة للتطهير الكيميائي والبيولوجي والإشعاعي والنووي، مشددا على أن هذه المساهمة هي دليل آخر على دعم كندا القوي لحلف الناتو وللأمن الجماعي للحلف.

وانضم ترودو اليوم إلى حلفاء الناتو في الموافقة على إعلان لندن، مؤكدا تضامن التحالف ووحدته وتماسكه. كما عقد رئيس الوزراء الكندي اجتماعات ثنائية مع رئيس الولايات المتحدة ترامب ورئيس لاتفيا ليفتس، ورؤساء وزراء هولندا والنرويج وإسبانيا.

وتناولت اللقاءات مناقشة تعزيز سرعة وفعالية الحلف، بما في ذلك سياسة الناتو الفضائية، وتجديد خطة عمل الناتو لمكافحة الإرهاب، والعمل على مواجهة التهديدات الناشئة والمستقبلية.

وأثناء تواجده في لندن، حضر رئيس الوزراء حفل استقبال للملكة إليزابيث الثانية، والتقى الملكة في قصر باكنجهام، بجانب ولي العهد الأمير تشارلز.