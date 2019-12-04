تعيين امرأة في منصب رئيسة بلدية بالطائف: الرجال والنساء سواسية

في إطار تنفيذ المملكة العربية السعودية لرؤية 2030 التي تسعى لتحقيق الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في البلاد، إلى جانب تمكين المرأة، تم تعيين امرأة في منصب رئيس بلدية في الطائف.

ووفقا لوكالات الأنباء المحلية، افتتح أمين الطائف، محمد بن هميل آل هميل، مقر البلدية النسائية الفرعية بالأمانة، وكلف المهندسة هنوف البقمي بشغل منصب رئاستها.

ونشر حساب الأمانة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، صورا لافتتاح البلدية النسائية الفرعية، وأرفقها بتعليق يقول: "أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، يفتتح مقر البلدية النسائية الفرعية، ويكلف المهندسة هنوف البقمي برئاستها".

#أمين_الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل يفتتح مقر البلدية النسائية الفرعية، ويكلف المهندسة هنوف البقمي برئاستها pic.twitter.com/dRLdluWgXI — أمانة الطائف (@tc_gov) December 1, 2019

ووفقا لفضائية "روسيا اليوم"، أكدت البقمي أن البلدية النسائية التي تقود مهامها لا تختلف عن البلدية الرجالية في الخدمات، وتخدم النساء في الشؤون البلدية كاملة، وأن صلاحياتها كمديرة الفرع النسائي تتماثل مع صلاحية مديري الفروع الرجالية، توافقا مع رؤية 2030.

وأشارت رئيسة البلدية النسائية الفرعية الجديدة إلى أن الرجال والنساء سواسية ولا اختلاف في نوع أو مستوى الخدمات المقدمة لهم، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

والسعودية هنوف البقمي ليست أول امرأة تتولى منصب رئاسة البلدية في المملكة، حيث سبقتها عدة سعوديات أخريات في مناطق مختلفة، وذلك تماشيا مع رؤية 2030 للنهوض بالسعودية ودعم حقوق المرأة في المجتمع.