رئيس الوزراء الكندي يلتقي زعماء الناتو على هامش قمة لندن

عقد رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، اليوم الأربعاء، سلسلة من اللقاءات مع رؤساء قادة حلف "الناتو" المشاركين في قمة الحلف المنعقدة حاليا في العاصمة البريطانية لندن.

وذكر بيان صادر من مكتب رئيس الوزراء، أن "ترودو" ناقش مع نظيره البرتغالي، أنطونيو كوستا، الدور المحوري الذي يلعبه "الناتو" في الدفاع الأوروبي الأطلسي والأمن الدولي، كما تبادلا وجهات النظر حول القضايا العالمية، بما في ذلك تغير المناخ وأهمية النمو الاقتصادي المستدام ، والوضع في فنزويلا.

وبحث "ترودو" مع نظيره اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، دور "الناتو" في دعم النظام الدولي القائم على القواعد، وأقرا بأهمية مشاركة المرأة في جهود السلام والأمن في جميع أنحاء العالم، واتفقوا على مواصلة التعاون من أجل النهوض بمبادرات المرأة والسلام والأمن.

وتناولت المحادثات أيضا العلاقات الاقتصادية الثنائية بين كندا واليونان وفرص التجارة والاستثمار التي توفرها اتفاقية التجارة الشاملة بين كندا والاتحاد الأوروبي.

وشملت لقاءات "ترودو" في لندن، لقاء مع رئيسة وزراء النرويج، ايرنا سولبيرج، وناقش معها التزامهما المشترك بالحفاظ على الروابط عبر المحيط الأطلسي وتعزيزها، وسلطا الضوء على الدور الأساسي الذي يلعبه "الناتو" في الحفاظ على الأمن الدولي.

واتفق الجانبان على ضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة لمعالجة تغير المناخ وعلى أهمية "مؤتمر الأطراف 25" بشأن المناخ في تنسيق استجابة عالمية.