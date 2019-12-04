5 قتلى في هجوم على سيارة تابعة لمنظمة إغاثة يابانية في أفغانستان

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صرح مسؤولون بأن ما لا يقل عن خمسة أشخاص لقوا حتفهم جراء هجوم استهدف سيارة مملوكة لمنظمة إغاثة يابانية في شرق أفغانستان اليوم الأربعاء.

وكتب عطاء الله خوجياني المتحدث باسم حاكم إقليم نانجارهار، على موقع تويتر، أن الهجوم وقع بمدينة جلال آباد بالإقليم.

وأضاف خوجياني أن تيتسو ناكامورا، وهو شخصية إغاثية يابانية شهيرة ويرأس "منظمة الخدمات الطبية اليابانية للسلام" غير الحكومية، أصيب في الهجوم الذي أسفر عن مقتل ثلاثة من حراسه وسائق.

ووفقا لسهراب قادري العضو بمجلس الإقليم فإن المسؤول الإغاثي الياباني كان في طريقه إلى منطقة "خوا" حيث كان يعتزم زيارة مشروع ري يهدف للنهوض بالنشاط الزراعي في الإقليم.

ويعمل ناكامورا في الإقليم منذ عقود، وحصل الطبيب الياباني مؤخرا على المواطنة الأفغانية الفخرية تقديرا لما قدمه على مدار سنوات من خدمات للبلاد.

وأعرب كثير من الأفغان عن صدمتهم بعد أنباء الهجوم على ناكامورا.

ولم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم. وأعلنت حركة طالبان أفغانستان أنها لم تشارك في الهجوم.