كشفت صحيفة الجارديان البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن 135،000 طفل، سيصبحون بلا مأوى وسيعيشون في أماكن إقامة مؤقتة في جميع أنحاء بريطانيا، خلال يوم عيد الميلاد، وهو أعلى رقم منذ 12 عامًا، وفقًا لما ذكرته مؤسسة "المأوى" الخيرية للإسكان..

وتشير التقديرات إلى أنه هناك طفل يفقد منزله بمعدل كل 8 دقائق، أي ما يعادل 183 طفلاً في اليوم، وأنه بهذا المعدل سيصبح هناك 1.647 طفلاً بلا مأوى من الآن وحتى الانتخابات البرلمانية التي من المقرر إجراءها في 12 ديسمبر، وأكثر من 4000 طفل بحلول 25 من نفس الشهر.

وبحسب الصحيفة يوجد في لندن أعلى تجمع للشباب المشردين، حيث ارتفعت نسبة التشرد الى 33 % منذ عام 2014، فيما بقى حوالي 88.000 طفل بلا مأوى وفي أماكن إقامة مؤقتة في العاصمة لندن، مع بداية عام 2019، أي ما يعادل واحدًا بين كل 24 طفلًا.

وتضم العاصمة البريطانية لندن أكبر نسبة للأطفال المشردين، أما خارجها فكانت المدن الأكثر تضررا، حيث تضم مدينة لوتون طفلا مشردا من بين كل 22 طفلا، ومدينة برايتون أند هوف واحدا من كل 30 طفلا؛ ومانشستر واحدا من كل 47؛ وسلو واحد من 53، ومدينة ويلز واحد من كل 412 طفلا، بزيادة نسبتها 8 % منذ عام 2015، بينما بلغت نسبة الأطفال المشردين في اسكتلندا واحد من كل 160 طفل، بزيادة 64 % منذ عام 2014.

وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، ارتفع عدد الأطفال المشردين الذين يعيشون في أماكن إقامة مؤقتة في بريطانيا بنسبة 51 %، فيما تظهر أحدث الأرقام أن 5.683 طفلا كانوا يعيشون في سكن مؤقت للطوارئ، مثل المبيت والإفطار أو النزل، بزيادة 11% منذ عام 2014.

يقول بولي نيتي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة المأوى: "حقيقة أن وجود 183 طفلا بلا مأوى كل يوم، هو أمر فاضح وبمثابة تذكير حاد بأن الوعود السياسية حول التصدي للتشرد يجب أن تتحول إلى عمل حقيقي".