 سفير الاتحاد الأوروبي ببغداد: ندعم العراق في استعادة استقراره السياسي والاقتصادي - بوابة الشروق
الأربعاء 4 ديسمبر 2019 4:07 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على سن قانون جديد لمكافحة الشائعات وتشديد عقوبة مروجيها؟

النتـائـج تصويت

سفير الاتحاد الأوروبي ببغداد: ندعم العراق في استعادة استقراره السياسي والاقتصادي

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 4 ديسمبر 2019 - 3:40 م | آخر تحديث : الأربعاء 4 ديسمبر 2019 - 3:40 م

 

أكد سفيرالاتحاد الأوروبي الجديد لدى العراق مارتن هوس ، اليوم الأربعاء ، أن الاتحاد يدعم العراق في استعادة الاستقرار السياسي والاقتصادي والعمل على تحقيق مطالب الشعب العراقي.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس ائتلاف (دولة القانون) العراقي نوري المالكي مع سفير الاتحاد الأوروبي حيث بحثا سبل تعزيز العلاقات مع دول الاتحاد..حسبما ذكرت قناة "السومرية نيوز" العراقية.

ودعا المالكي إلى ضرورة أن يكون للاتحاد الأوروبي دور سياسي في إبعاد الصراعات الدولية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

وأكد رئيس ائتلاف دولة القانون أن القوى الوطنية والشعبية مصممة على المضي في تسمية رئيس وزراء جديد يحظى بالتأييد السياسي والاجتماعي من أجل الإسراع في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك