سفير الاتحاد الأوروبي ببغداد: ندعم العراق في استعادة استقراره السياسي والاقتصادي

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أكد سفيرالاتحاد الأوروبي الجديد لدى العراق مارتن هوس ، اليوم الأربعاء ، أن الاتحاد يدعم العراق في استعادة الاستقرار السياسي والاقتصادي والعمل على تحقيق مطالب الشعب العراقي.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس ائتلاف (دولة القانون) العراقي نوري المالكي مع سفير الاتحاد الأوروبي حيث بحثا سبل تعزيز العلاقات مع دول الاتحاد..حسبما ذكرت قناة "السومرية نيوز" العراقية.

ودعا المالكي إلى ضرورة أن يكون للاتحاد الأوروبي دور سياسي في إبعاد الصراعات الدولية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

وأكد رئيس ائتلاف دولة القانون أن القوى الوطنية والشعبية مصممة على المضي في تسمية رئيس وزراء جديد يحظى بالتأييد السياسي والاجتماعي من أجل الإسراع في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.