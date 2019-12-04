الرئيس الروسي يستقبل نظيره الصربي بعد تأثير فضيحة تجسس على علاقاتهما

استضاف الرئيس الروسي فلادمير بوتين نظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش اليوم الأربعاء في مدينة سوتشي الروسية، وذلك بعد أن هزت فضيحة تجسس كُشف عنها خلال الأسابيع الماضية العلاقات التي تتسم بالدفء تقليديا بين الدولتين.

وفي تصريحات له في بداية الاجتماع، أكد بوتين للرئيس الصربي أن الدولتين تحافظان على علاقات "متطورة بشكل إيجابي إلى حد ما" حيث زادت التجارة بنسبة 9 % خلال الثلاثة أرباع الأولى من هذا العام.

وركز فوتشيتش أيضا على العلاقات الاقتصادية واستقبال استثمارات روسية في إمدادات الغاز الطبيعي وتطوير النقل عبر السكك الحديدية، حسب وسائل إعلام رسمية.

وكان الكرملين قد جنح إلى الغموض في توقعه لشكل المحادثات، قائلا إن الرئيسين" يعتزمان مناقشة قضايا التعاون الثنائي الرئيسية بالإضافة إلى قضايا إقليمية ودولية".

يذكر أن فوتشيتش قال الشهر الماضي إنه أدهشه ظهور مزاعم تفيد بأن الدولة الروسية كانت تسعى سرا لجمع معلومات استخباراتية بشأن صربيا، حيث أن الدولتين تعدان حليفتين منذ فترة طويلة.

وأضاف الرئيس الصربي في ذلك الوقت أن صربيا" لم تفرض عقوبات ضد روسيا ولم تصوت ضدها أبدا. صربيا لن تعرض صداقتها مع روسيا للخطر أبدا".

وقد وقعت صربيا الشهر الماضي اتفاقية تجارة حرة مع التكتل التجاري الأوروآسيوي بقيادة روسيا والمكون من خمس دول استقلت عن الاتحاد السوفيتي السابق.