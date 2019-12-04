مجموعة شرق أفريقيا تبحث طلب الكونغو الديمقراطية الانضمام لها

أكدت سكرتارية مجموعة دول شرق أفريقيا أنه سيتم بحث طلب جمهورية الكونغو الديمقراطية للانضمام للمجموعة ، وذلك عندما يعقد زعماء المجموعة قمتهم العادية القادمة فى أوائل العام المقبل.

وأوضحت سكرتارية المجموعة فى بيان أصدرته اليوم فيما يتعلق بهذا الشأن " أنه كان من المقرر عقد اجتماع القمة العادى الحادى والعشرين يوم الثلاثين من شهر نوفمبر الماضى ، ولكن تم تأجيله إلى موعد لاحق ليعقد إما في أوائل شهر يناير أو شهر فبراير المقبلين".

وأضافت أن الرئيس الكونغولى " فيليكس تشيسكيدى "كان قد بعث رسالة إلى رئيس المجموعة الرئيس الرواندى بول كاجامى يوم 18 من شهر يونيو الماضى أعرب فيها عن رغبة بلاده في الانضمام لعضوية المجموعة التي تضم رواندا وبوروندى وأوغندا وكينيا وجنوب السودان وتنزانيا".

وأوضح بيان سكرتارية المجموعة أن رواندا أرسلت يوم 21 يونيو الماضي خطابا إلى سكرتير عام المجموعة ليبرات إمفوماكيكو فيما يتعلق بهذا الشأن، وبناءً على ذلك تم إدراج طلب كينشاسا على جدول أعمال القمة القادمة لرؤساء دول وحكومات المجموعة.

من جانبه، قال سكرتير عام المجموعة انه سيتم تحديد موعد جديد لاجتماع القمة الحادى والعشرين بعد التشاور بين رؤساء دول المجموعة ، وأضاف قائلا – بحسب البيان الصادر اليوم - إن المجموعة شهدت نمواً وتوسعاً خلال فترة العشرين عاماً الماضية ، حيث زاد عدد أعضاء المجموعة من ثلاث دول خلال عام 1999 إلى ست دول حاليا.

وأوضح أن رغبة دول أخرى الانضمام إلى عضوية المجموعة يرجع إلى الإنجازات التي حققتها المجموعة خلال الأعوام الماضية مما جعلها أكثر جذباً للاستثمار، وذلك بالإضافة إلى الإنجازات التي حققتها في عملية رفع مستوى معيشة مواطني دول منطقة شرق أفريقيا.

جدير بالذكر أن الرئيس التنزانى جون ماجوفولى كان قد أعرب خلال شهر يونيو الماضي عن تأييده لطلب الكونغو الديمقراطية للانضمام لعضوية مجموعة شرق أفريقيا.