 روسيا تعتزم الرد على طرد ألمانيا اثنين من دبلوماسييها - بوابة الشروق
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روسيا تعتزم الرد على طرد ألمانيا اثنين من دبلوماسييها

موسكو - د ب أ:
نشر فى : الأربعاء 4 ديسمبر 2019 - 6:25 م | آخر تحديث : الأربعاء 4 ديسمبر 2019 - 6:25 م

أكدت روسيا أنها تعتزم اتخاذ خطوات من جانبها ردا على طرد ألمانيا اثنين من الدبلوماسيين الروس بالسفارة الروسية في برلين، على خلفية اغتيال مواطن جورجي، حيث نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن وزارة الخارجية الروسية قولها اليوم الأربعاء إن روسيا ترى نفسها مضطرة للرد على الخطوة الألمانية.

من ناحية أخرى، ذكرت وكالة أنباء "انترفاكس" الروسية، أن الخارجية الروسية أدانت اليوم الأربعاء طرد ألمانيا للدبلوماسيين الروسيين، ووصفته بأنه إجراء "غير ودي" وبلا أساس.

من جانبه، قال نائب برلماني روسي بارز، يعد حجة في السياسة الخارجية، إن ألمانيا يجب أن تتوقع طرد اثنين من دبلوماسييها من روسيا.

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الروسي، ليونيد سلوتسكي، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "إنترفاكس"، إن رد روسيا يجب أن يكون "مكافئا ومتماثلا".


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