سفير الإمارات يستقبل أمين عام رئاسة الجمهورية للتهنئة بالعيد الوطني

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استقبل السفير جمعة الجنيبي، محمد مختار أمين عام ‫رئاسة‬⁩ الجمهورية، لنقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي‬⁩ لقيادة وحكومة وشعب ⁧‫الإمارات‬⁩ بمناسبة العيد الوطني الـ48.