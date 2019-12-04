سفير الإمارات يستقبل أمين عام رئاسة الجمهورية للتهنئة بالعيد الوطني

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استقبل السفير جمعة الجنيبي، محمد مختار أمين عام رئاسة الجمهورية، لنقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي لقيادة وحكومة وشعب الإمارات بمناسبة العيد الوطني الـ48.