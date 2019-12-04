 سفير الإمارات يستقبل أمين عام رئاسة الجمهورية للتهنئة بالعيد الوطني - بوابة الشروق
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سفير الإمارات يستقبل أمين عام رئاسة الجمهورية للتهنئة بالعيد الوطني

سنية محمود
نشر فى : الأربعاء 4 ديسمبر 2019 - 3:10 م | آخر تحديث : الأربعاء 4 ديسمبر 2019 - 3:10 م

 

استقبل السفير جمعة الجنيبي، محمد مختار أمين عام ‫رئاسة‬⁩ الجمهورية، لنقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي‬⁩ لقيادة وحكومة وشعب ⁧‫الإمارات‬⁩ بمناسبة العيد الوطني الـ48.


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