نادي السينما الإفريقية يحتفي بدفعة متطوعي الاتحاد الإفريقي في نسخته العاشرة

يحتفي نادي السينما الإفريقية الذي يقيمه مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية ببرنامج متطوعي الاتحاد الإفريقي في نسخته العاشرة بالقاهرة، والذي يعد أكبر برنامج تطوعي في إفريقيا ينفذه الاتحاد الافريقى، ويبلغ عدد المشاركين فى هذه الدفعة ٢٠٠ شاب وفتاة يمثلون 54 دولة إفريقية، وتستضيفه وزارة الشباب والرياضة المصرية ــ مكتب الشباب الافريقى، برعاية من الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

ويقيم نادى السينما الإفريقية احتفالية خاصة فى السابعة مساء السبت المقبل بسينما الهناجر، ويعرض بحضور شباب الدفعة يعرض الفيلم المصرى الروائى الطويل «الفيل الأزرق ــ الجزء الأول» تأليف أحمد مراد، بطولة كريم عبدالعزيز وخالد الصاوى ودارين حداد ونيللى كريم وإخراج مروان حامد، وذلك لتعريف الأشقاء الأفارقة على آخر ما وصلت إليه السينما المصرية وأحدث تقنياتها وهو إنتاج عام 2014.

نادي السينما الإفريقية تنظمه إدارة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية برئاسة السيناريست سيد فؤاد وبالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة د. فتحى عبدالوهاب فى القاهرة والاسكندرية.

وعلى صعيد متصل يعرض مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية السبت 14 ديسمبر، الفيلم التسجيلي الطويل «همس الحقيقة في أذن القوة» للمخرجة شاميلا سادات من جنوب إفريقيا، ويوثق الفيلم السنة الأخيرة من عمل المحامية العامة فى جنوب إفريقيا، فى بلد مفعم بالفساد والتفاوت الطبقى المتزايد، تعتبر ثولى مادونسيلا الأمل الوحيد للفقراء.

كذلك يعرض نادى السينما الإفريقية افلامه فى اطار تعاونه مع هيئة قصور الثقافة برئاسة د. احمد عواض فى مواقع بـ 10 محافظات أخرى، ومنها قصر الانفوشى، ومركز الإبداع بدمنهور، وقصر ثقافة الاسماعيلية، وقصر ثقافة بورسعيد، وقصر ثقافة أسيوط، وقصر ثقافة المنيا، وقصر ثقافة الزقازيق، وقصر ثقافة نعمان عاشور بالدقهلية، وقصر ثقافة الاقصر، وقصر ثقافة قنا وقصر ثقافة روض الفرج.

وفي إطار فتح نوافذ جديدة للفيلم الإفريقى بمصر، فسيتم عرض فيلم «المحارب الضائع» للمخرج سورين ستين جيسبير مساء الاثنين 31 ديسمبر بقصر السينما بجاردن سيتى، وذلك بناء على اتفاق بين مهرجان الأقصر وقصر السينما برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم أن يتم فتح فرع للنادى على أن تقام العروض فى الاثنين الأخير من كل شهر.