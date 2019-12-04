انطلاق اجتماعات اتحاد إذاعات الدول العربية في السودان غدا

تنطلق اجتماعات اتحاد إذاعات الدول العربية، غدًا الخميس، وتستمر حتى 12 ديسمبر الجاري، في العاصمة السودانية الخرطوم.

وقال وزير الثقافة والإعلام السوداني فيصل محمد صالح -في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء- إن رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك سيحضر الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة للاتحاد، فيما سيحضر رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان الجلسة الختامية.

وأكد صالح اكتمال استعدادات السودان لاستضافة الاجتماعات، لافتًا إلى أنه ستُنظم للضيوف -البالغ عددهم 152 ضيفًا- برامج زيارات لمواقع أثرية في البلاد.

من جانبه، قال مدير عام اتحاد إذاعات الدول العربية المهندس عبد الرحيم سليمان إن السودان من أنشط أعضاء الاتحاد، مشيدًا برغبة واستجابة المسئولين لانعقاد أكبر جمعية عامة للاتحاد في السودان.

ومن المقرر أن تبدأ اجتماعات اتحاد إذاعات الدول العربية باجتماع اللجنة الدائمة للشئون الإدارية والمالية والقانونية، غدًا، وتستمر على مدى ثلاثة أيام، وعلى هامش الاجتماعات تُعقد دورة تدريبية حول "الأخبار الزائفة"، في الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر.

ويعقد المجلس التنفيذي للاتحاد اجتماعه، يومي الأحد والاثنين المقبلين، قبل أن تجتمع الجمعية العمومية لاتحاد إذاعات الدول العربية رقم 39، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، يتخللها إقامة احتفالية، يوم الثلاثاء، بمناسبة مرور خمسين عامًا على تأسيس الاتحاد.

ومن المقرر أن يُعقد، يوم 12 ديسمبر الجاري، بعد ختام الجمعية، اجتماع مشترك بين اتحاد إذاعات الدول العربية، واتحاد الإذاعات الأوروبية، والمؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية في حوض المتوسط.

كما تُعقد ندوة مهمة -على هامش الجمعية العامة- جلسة تتناول "تنظيم الإعلام السمعي البصري العمومي ودوره في خدمة المصلحة العامة".