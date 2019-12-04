فرنسا تستعد لمظاهرات للاحتجاج على خطط ماكرون بشأن إصلاح نظام المعاشات

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تستعد فرنسا لإضراب ومظاهرات تنظمها النقابات المتشددة ابتداء من غد الخميس، وذلك للاحتجاج على خطط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإصلاح نظام المعاشات.

ومن المتوقع أن تتضرر السكك الحديدية ونظام النقل العام في باريس من الاضراب. وبالنسبة لأفراد طواقم العمل بهذه القطاعات، االذين يستفيدون حاليا من حقوق التقاعد المبكر، من المرجح أن يتم توقف هذه الاستفادة نتيجة خطط الإصلاح. .

وحذرت الشركة المشغلة لوسائل النقل العام في باريس من أنه سيتم غلق 11 من 16 خطا لمترو الانفاق بصورة كاملة وطالبت الركاب باستخدام وسائل انتقال أخرى.

وقالت سلطات الطيران المدني إن المطارات الرئيسية في ليون وباريس ومارسيليا وتولوز وبوردو وبوفيه سوف تشهد إلغاء حوالي رحلة من بين كل خمس رحلات من رحلاتها الجوية.

وصدرت الأوامر لأصحاب المحلات على طول طريق مسيرة النقابة الاحتجاجية في شرق المدينة بإغلاق أبواب محالهم وإزالة أي شىء يمكن استخدامه كسلاح.

ويبدو أيضا أنه من المرجح أن يتطلب الاصلاح، الذي تعهدت الحكومة بأنه يتم إجراء مناقشات بشأنه، أن يعمل معظم العاملين لوقت أطول للحصول على معاش كامل.