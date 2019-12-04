أعلى محكمة بالاتحاد الأوروبي تصدر حكما لصالح شركة ألمانية لصنع الخل

أصدرت أعلى محكمة بالاتحاد الأوروبي حكما لصالح شركة ألمانية لصنع الخل، تبيع منتجات تحت اسم "بالساميكو" في نزاع قانوني مع منتجين إيطاليين من مدينة مودينا، زعموا أن استخدام المصطلح يزعجهم.

وقضت محكمة العدل الأوروبية أن المنتجين الذين يتمتعون بوضع جغرافي مسجل لدى الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يمنعوا شركات صناعية أخرى من استخدام كلمات عامة موجودة أيضا في تلك المسميات.

وقال قضاة في المحكمة ومقرها لوكسمبرج اليوم في حيثيات الحكم إنه نظرا لأن تلك الأوضاع مرتبطة بمواصفات منتج فريد من نوعه أو المعرفة الفنية التقليدية في منطقة محددة ، فإن الإشارة فقط إلى المكان نفسه سيكون انتهاكا.

وكان قد تم تسجيل اسم "أسيتو بالساميكو دي مودينا" (الخل البلسمي من مودينا) بوصفه "تسمية مصدر محمي" و"دلالة جغرافية محمية" منذ عام 2009 .

وتتاجر الشركة الألمانية "باليما" في منتجات مستخلصة من الخل مصنوعة من خمور من منطقة "بادين" جنوب غرب البلاد، باستخدام مصطلحات "بالساميكو" (بالساميك) و"دويتشر بالساميكو" (بالساميك الألمانية).