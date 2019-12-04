وزير الدفاع الفلبيني يوصي بإنهاء الأحكام العسكرية جنوب البلاد

قدم وزير الدفاع الفلبيني ديلفن لورنزا، اليوم الأربعاء، توصية إلى الرئيس رودريجو دوتيرت تدعو إلى إنهاء الأحكام العسكرية المطبقة جنوب البلاد.

وذكرت قناة "روسيا اليوم"، في نشرتها باللغة الإنجليزية، أن لورنزا أبلغ الرئيس دوتيرت بأن قوة العناصر الإسلامية المسلحة في الجنوب ضعفت بشكل ملحوظ وكبير ولم تعد قادرة في الوقت الراهن على شن أية هجمات جديدة.

وأشارت إلى أن الرئيس الفلبيني مدد تطبيق الأحكام العسكرية جنوب الفلبين 3 مرات، ومن المنتظر أن ينتهي التمديد الأخير نهاية العام الجاري.

كانت الفلبين قد فرضت الأحكام العسكرية عام 2017 لمساعدة قواتها على إنهاء الحصار الدموي الذي تفرضه العناصر الجهادية بإقليم ماراوي، حيث يتردد أن تلك العناصر تتحالف مع تنظيم "داعش" الإرهابي.