ارتفاع قيمة اكتتاب المؤسسات في طرح أرامكو إلى 189 مليار ريال

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أمس الثلاثاء، أن قيمة اكتتاب المؤسسات في الطرح العام الأولي لأسهم شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو بلغت 189 مليار ريال (50 مليار دولار) وذلك قبل يوم من ختام الاكتتاب في الطرح بنهاية اليوم الأربعاء.

كانت شركات "سامبا كابيتال" و"الأهلي كابيتال" و"إتش إس بي سي العربية السعودية"، بصفتهم المستشارين الماليين والمنسقين الرئيسيين للطرح قد أشارت أمس إلى وصول قيمة طلبات المؤسسات على أسهم الشركة حتى أمس إلى 144 مليار بما يعادل 55ر4 مليار سهم، لتتم تغطية الطرح بـ 25ر2 مرة حتى الآن.

ومع انتهاء اكتتاب شريحة الأفراد في أسهم أرامكو، ضخ 9ر4 مليون مكتتب أكثر من 4ر47 مليار ريال عبر الاكتتاب في نحو 5ر1 مليار سهم من الشركة، لتتم تغطية شريحتهم بمرة ونصف المرة، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ومن المقرر أن الإعلان عن السعر النهائي للطرح والتخصيص يوم 5 ديسمبر الحالي.