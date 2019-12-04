إيطاليا تطالب بدور أساسي لأمريكا في الملف الليبي

_ الاتحاد الأوروبى يطالب بتفاصيل الاتفاق بين حكومة الوفاق وتركيا "دون تأخير"

_ مساعد وزير الخارجية الأمريكي: نواصل سلسلة من المبادرات في ضوء مؤتمر برلين حول ليبيا



قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي إن للولايات المتحدة دوراً أساسياً بالتأكيد في منطقة المتوسط الموسعة، وكذلك الأمر "بالنسبة لليبيا أيضًا".

وخلال مؤتمر صحفي عقده في لندن على هامش حضوره قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الأربعاء، أضاف كونتي أن "بإمكان الولايات المتحدة، بل يجب عليها أن يكون لها دوراً أساسياً"، في الملف الليبي فـ"لقد شاركنا دائماً في هذه الملفات"، وفقا لوكالة "آكي" الإيطالية.

وتابع كونتي أنه "بصرف النظر عنهم في محاولة لتوجيه الحل السياسي، ستكون نهاية الصراع الليبي أمر يستحيل التفكير فيه".

أما بالنسبة للقمة الرباعية المصغرة التي عقدت أمس دون مشاركة إيطاليا، علق كونتي قائلا: "كانت قمة عن سوريا، نشأت بصيغة أخرى"، مشيرا إلى أنه "لا أحد يتحدث عن ليبيا دون إشراك إيطاليا بالأمر".

من جهته، أكد مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ​ديفيد شينكر​ أن "الولايات المتحدة قلقة بشأن ما يحدث في ليبيا"، موضحا أنه "من الناحية الدبلوماسية، نواصل سلسلة من المبادرات في ضوء مؤتمر برلين.. ونحن ندعم جهود مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة".

وقال شينكر، في مقابلة مع صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية: "نتحدث أيضا مع جميع الأطراف في الميدان بداية من حكومة الوفاق الليبية بقيادة فايز السراج مرورا بالجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر"، مضيفا: "نحن أمام صراع إقليمي وحربا بالوكالة.. كان الشاغل الرئيسي بالنسبة لنا هو زيادة عدد المرتزقة الروس".

وذكر شينكر أن واشنطن تراقب أيضًا الاتفاق الأخير بين حكومة الوفاق الليبية وتركيا، مضيفا: "نطلب من جميع الأطراف تجنب الإجراءات التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم التوترات في شرق البحر المتوسط، و المخاطرة تتمثل في زيادة إضفاء الطابع الإقليمي على الصراع"، وفقا لما نقلتة وكالة "نوفا" الإيطالية.

وأشار شينكر إلى أنه بالنسبة إلى ليبيا، فإن أولويات الولايات المتحدة الثلاثة هي مكافحة الإرهاب وقضية المهاجرين وتدفق الطاقة.

إلى ذلك، طالب الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، حكومة الوفاق الليبية وتركيا، بتسليم نسخة من مذكرة التفاهم الموقعة بينهما "دون أي تأخير".

وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان، إن "الاتحاد الأوروبي يقف متضامنا بشكل كامل مع اليونان وقبرص بشأن التحركات الأخيرة من جانب تركيا في شرق البحر المتوسط، بما في ذلك بحر إيجه"، مضيفا أنه "على تركيا أن تحترم سيادة جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وحقوقها السيادية، كما شدد المجلس الأوروبي مرارا".

ووقعت تركيا وحكومة الوفاق الليبية، الأسبوع الماضي، اتفاقيات حول تعزيز التعاون العسكري والبحري ودعم العلاقات العسكرية لا تزال تفاصيلها غامضة، وأثارت هذه التفاهمات جدلا واسعا وانتقادات داخلية، وحتّى توترات خارجية بين دول حوض المتوسط، كونها ستفتح لأنقرة الطريق لترسل المزيد من الدعم للميليشيات المسلحة المتحالفة معها وإشعال الصراع الليبي، بحسب موقع "العربية. نت" الإخباري.

وأكد الاتحاد الأوروبي، في بيانه، أن "مذكرة التفاهم الثنائية بين تركيا وليبيا الموقعة يجب أن تعلن على الملأ" مشيرا إلى أن "هناك حاجة أيضا إلى المزيد من الإيضاحات حول محتواها"، مطالبا بتسليمه نص المذكرة "دون تأخير".

ودعا الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة احترام القانون الدولي للبحار ومبادئ علاقات الجوار الحسن وسيادة جميع الدول المتشاطئة وحقوقها السيادية في المناطق البحرية، بما فيها الحقوق المقررة للجزر التابعة لها، كما طلب من جميع أعضاء المجتمع الدولي الالتزام بهذه المبادئ والامتناع عن أي فعل من شأنه تقويض الاستقرار والأمن الإقليميين.