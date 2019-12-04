مستوطنون يحرثون أراضي المواطنين الفلسطينيين في الأغوار الشمالية

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قام مستوطنون، اليوم الأربعاء، بحرث أراضي المواطنين الفلسطينيين في منطقة عين الحلوة بالأغوار الشمالية بالضفة الغربية.

وقال مسئول ملف الأغوار بمحافظة طوباس معتز بشارات إن مستوطنين شرعوا بحراثة حوالي 200 دونم (الدونم يعادل كليومترًا مربعًا) إلى الشرق من منطقة عين الحلوة، لصالح مستوطنة "مسكيوت".

يذكر أن المستوطنين يعملون مؤخرًا على حرث أراضي الفلسطينيين في مناطق الأغوار بشكل شبه يومي، بهدف زراعتها لصالحهم وحرمان أصحابها من استغلالها.

في سياق آخر، طرد مستوطنون رعاة أغنام من المراعي في منطقة الفارسية بالأغوار الشمالية.

وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة إن مستوطنين من التجمع الاستيطاني المقام على أراضي المواطنين في منطقة "الحمة"، يمتطون خيولهم، طردوا الرعاة من المراعي في المنطقة.

يشار إلى أن المستوطنين يطردون بشكل دوري الفلسطينيين من المراعي في الأغوار الشمالية.