أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق ، اليوم الأربعاء، العثور على 10 صواريخ قاذفة ضد الدبابات في محافظة صلاح الدين.

وذكرت الخلية، في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية: "إن القوات الأمنية تواصل تطهير الأراضي من مخلفات عصابات "داعش" الإرهابية، فقد نفذت قوة مشتركة ضمن قاطع عمليات صلاح الدين عملية تفتيش شملت قرى (امطجعات-ابو درج-هباب الطير-بيار وضحة)".

وأضافت أن "العملية جاءت وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة، نتج عنها العثور على 13 أسطوانة أوكسجين و12 عبوة ناسفة و10 صواريخ قاذفة ضد الدبابات، وقد تم التعامل مع المواد المضبوطة ".