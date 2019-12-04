 مقتل 5 أشخاص جراء تعرضهم لإطلاق نار شرق أفغانستان - بوابة الشروق
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مقتل 5 أشخاص جراء تعرضهم لإطلاق نار شرق أفغانستان

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 4 ديسمبر 2019 - 9:55 ص | آخر تحديث : الأربعاء 4 ديسمبر 2019 - 9:55 ص

أعلن مسئولون محليون في أفغانستان اليوم الأربعاء مقتل 5 أشخاص وإصابة طبيب ياباني بارز يعمل في مجال الإغاثة، وذلك جراء تعرضهم لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين شرق البلاد.

وقال المتحدث باسم حاكم إقليم "نانجارهار" عطا الله خوجياني - حسبما نقلت قناة "طلوع" الأفغانية - إن الهجوم استهدف الطبيب الياباني تيتسو ناكامورا بينما كان متوجها إلى عاصمة الإقليم مدينة "جلال أباد".

بدوره، قال مصدر طبي إن ناكامورا يرقد في حالة حرجة ويخضع لعملية جراحية في مستشفى محلي، كما أنه من المتوقع أن يتم نقله فيما بعد إلى العاصمة كابول لتلقي العلاج اللازم.

من جانبها، ذكرت شرطة إقليم "نانجارهار" أنها تبحث عن المهاجمين الذين فروا من مكان الحادث، كما أن التحقيقات في هذه الواقعة جارية.

ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن هذا الهجوم حتى الآن.

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