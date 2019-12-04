 الصين تستدعي القائم بالأعمال الأمريكي احتجاجا على تمرير مشروع قانون حول «شينجيانج» ذاتية الحكم - بوابة الشروق
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الصين تستدعي القائم بالأعمال الأمريكي احتجاجا على تمرير مشروع قانون حول «شينجيانج» ذاتية الحكم

بكين - أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 4 ديسمبر 2019 - 7:13 م | آخر تحديث : الأربعاء 4 ديسمبر 2019 - 7:13 م

استدعى نائب وزير الخارجية الصيني "تشين قانغ" اليوم الأربعاء، القائم بأعمال الأمريكي لدى الصين "ويليام كلين"، لتقديم شكوى واحتجاج شديدين على موافقة مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون متعلق بمنطقة "شينجيانغ" الويغورية ذاتية الحكم أقصى شمال غربي البلاد.

وقال قانغ –وفقا لوزارة الخارجية الصينية اليوم- إن تمرير مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون (سياسة حقوق الإنسان للويغور لعام 2019) ليس انتهاكا خطيرا للقانون الدولي والقواعد الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية فحسب، بل يعد أيضا تدخلا صارخا في الشؤون الداخلية للصين".

وأضاف أن الصين تدين بشدة مشروع القانون وتعارضه بقوة، داعيا الولايات المتحدة إلى الوقف الفوري لسياسة الكيل بمكيالين، ووقف التدخل في الشؤون الداخلية للصين.

وأكد قانغ مجددا عزم الصين الثابت على حماية السيادة الوطنية والأمن والمصالح التنموية، مشددا على أن أية محاولات لضرب العلاقة بين المجموعات العرقية المختلفة في الصين، والإضرار بازدهار شينجيانغ واستقرارها أو احتواء تنمية الصين محكوم عليها بالفشل.


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