«تعليم بورسعيد» تشارك بـ1000 طالب في المبادرة الفنية «حِب بلدك»

شاركت مديرية التعليم ببورسعيد اليوم الأربعاء، بـ 1000 من أبنائها طلاب المدارس من المراحل التعليمية المختلفة في مبادرة الانتماء الفنية "حِب بلدك " للرسم والتي أقيمت بالشارع السياحي الوليد ٧/٣ تحت رعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

وأكد وكيل الوزارة أن هذه المبادرة انطلقت منذ ٤ سنوات وتعبر عن إبداعات الطلاب الفنية ليجسدوا الوطنية وحب محافظتم في لوحاتهم الفنية وذلك في إطار الاحتفال بعيد بورسعيد القومى تحت اشراف فريق عمل متكامل بالتعاون مع أجهزة المحافظة المعنية وإدارات مديرية التربية والتعليم ببورسعيد.

ووجه وكيل الوزارة الشكر للمخرج محمد الدسوقي المستشار الثقافي للمحافظة لتبنيه فكرة المبادرة هذا العام لتقام في هذا المكان السياحي الجديد وهو شارع ٧/٣ بما يتسق مع التفكير خارج الصندوق كما وجه الشكر لإدارات الشئون التنفيذية والعلاقات العامة والإعلام على التعاون المثمر للخروج بهذه المبادرة بالشكل الأمثل.

يذكر ان مبادرة الانتماء هذا العام أقيمت تحت مسمى "حِب بلدك " في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي وتهدف للتعبير فنيًا عن أبرز معالم بورسعيد وشارك فيها 1000 طالب وطالبة من مختلف المراحل التعليمية بالتعليم العام والخاص مع مشرفيهم معلمي التربية الفنية وأخصائي الإعلام ودعمها فنيا إدارة الوسائل التعليمية بمديرية التربية والتعليم.