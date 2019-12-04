شينزو آبي يعرب عن صدمته إزاء مقتل موظف إغاثة ياباني بارز في أفغانستان

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أعرب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي عن صدمته إزاء مقتل موظف الإغاثة الياباني البارز تيتسو ناكامورا - وهو طبيب - في هجوم استهدف سيارة مملوكة لمنظمة إغاثية يابانية في شرقى أفغانستان اليوم الأربعاء وأسفر عن مقتل خمسة أشخاص آخرين.

وقال آبي للصحفيين في طوكيو: "إنه أمر صادم للغاية أن نعلم أن السيد ناكامورا قد توفي بهذه الطريقة ... لقد خاطر بحياته وحقق الكثير من الإنجازات. أعلم أن الناس في أفغانستان يثمنون جيدا مساعداته. أدعو من أجل روح السيد ناكامورا".

وكتب عطاء الله خوجياني، المتحدث باسم حاكم إقليم ننكرهار في أفغانستان، على موقع تويتر، أن مسلحين مجهولين استهدفوا السيارة بمدينة جلال آباد بالإقليم.

وأضاف خوجياني أن ناكامورا لقي حتفه جراء جروح أصيب بها في الهجوم الذي أسفر عن مقتل ثلاثة من حراسه وسائق.

وكان ناكامورا يرأس "منظمة الخدمات الطبية اليابانية للسلام" غير الحكومية.

ووفقا لشهراب قادري العضو بمجلس الإقليم فإن المسؤول الإغاثي الياباني كان في طريقه إلى منطقة "خوا" حيث كان يعتزم زيارة مشروع ري يهدف للنهوض بالنشاط الزراعي في الإقليم.

ويعمل ناكامورا في الإقليم منذ عقود. وحصل الطبيب الياباني مؤخرا على المواطنة الأفغانية الفخرية تقديرا لما قدمه على مدار سنوات من خدمات للبلاد.

وأعرب الكثيرون من الأفغان عن صدمتهم إزاء أنباء الهجوم على ناكامورا.

كما استنكرت الحكومة الأفغانية الهجوم بشدة، ووصفته بأنه "هجوم جبان استهدف صديقا عظيما للشعب الأفغاني".

وقام المتحدث الرئاسي صديق صديقي برثاء ناكامورا بالقول إنه كرس حياته من أجل تحسين حياة الأفغان من خلال العمل على قضايا إدارة موارد المياه والزراعة.

ولم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم. وأعلنت حركة طالبان أفغانستان أنها لم تشارك في الهجوم.