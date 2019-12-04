محافظ أسيوط: النقابات المهنية والعمالية تستطيع إحداث التنمية وتوفر فرص عمل للشباب

شارك اللواء عصام سعد إبراهيم، محافظ أسيوط، اليوم الاربعاء، في وضع حجر أساس المبنى الاجتماعي لنادي الزراعيين بحي شرق مدينة أسيوط.

حضر وضع حجر الأساس المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والمهندس السيد عبداللطيف، وكيل النقابة العامة، والمهندس محمد الشوري، سكرتير عام النقابة العامة، والمهندس عبدالرؤوف الجمل، أمين عام صندوق النقابة العامة، والدكتور محمد حمام، عميد كلية الزراعة بجامعة أسيوط، والعديد من الإداريين والمسئولين بالمحافظة.

وأكد «إبراهيم» على أهمية دور النقابات المهنية والعمالية على مستوى المحافظة في دعم مشروعات التنمية وخلق فرص عمل وتدريب للشباب، وصقل خبرات أعضائها وتأهيلهم لسوق العمل وتعظيم الاستفادة من موارد المحافظة الطبيعية والبشرية، فضلًا عن دورها في الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات والمجالات.

وطالب، محافظ أسيوط، جميع النقابات والاتحادات العمالية بالتكاتف لخدمة الوطن وتبني مشروعات تنموية تعود بالنفع علي الدولة والمواطنين.

من جانبه أكد الدكتور السيد خليفة، نقيب الزراعيين، أن النقابة تسعى لتنمية مواردها الذاتية من خلال استغلال الأصول بمختلف محافظات الجمهوري،ة وحسن إدارتها وتطوير مقراتها وخدماتها المقدمة لأعضائها الذين تجاوزوا مليون مهندس زراعي على مستوى الجمهورية، فضلًا عن خدماتها المقدمة للمواطنين.

ولفت إلى مشاركة النقابة في تفعيل المبادرة الرئاسية لزراعة الأشجار بمختلف المحافظات، حيث زرعت النقابة 100 ألف شجرة على مستوى 27 محافظة منها 4 ألاف شجرة بمحافظة أسيوط، على أن يتم استكمال زراعة الأشجار والشتلات على مراحل.