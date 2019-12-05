محافظ أسوان يشهد فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة

تحت شعار "لا إعاقة مع الإرادة" شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للمعاق والذى نظمته مديرية التربية والتعليم على مسرح قصر ثقافة أسوان بمشاركة نحو 500 طالب وطالبة من ذوي الاحتياجات الخاصة وأولياء أمورهم بالإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.

وعبر اللواء أشرف عطية عن سعادته لحضور فعاليات هذا الحفل وسط أبناءه من أصحاب الهمم والقدرات الخاصة، مؤكدا أن ما شاهده من مواهب وأداء فني راقي ونشاط ثقافى وتعليمى متميز لهذه النماذج المشرفة يعطى لنا المثل والقدوة فى التغلب الصعاب مهما كانت ليشارك أبنائنا فى صنع مستقبل وطنهم وهو الذى يعطى لنا دافعاً قويًا لاستمرار التواصل معهم بإعتبارهم جزءًا لا يتجزء من نسيج المجتمع، وهو ما أكد عليه دستور 2014 بالتزام الدولة بضمان حقوق هذه الفئة المتميزة من أبناء المجتمع صحيًا وإقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا وتعليميًا، بجانب اهتمام كافة مؤسسات الدولة المستمر بهم حيث أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسى في عام 2018 بأنه عام ذوي القدرات الخاصة.

وأشار أشرف عطية إلى إننا سنسعى جادين لاستثمار كل فكر وإبتكار وإبداع وإنتاج للعمل على دمج أبنائنا من ذوى الهمم الخاصة فى المجتمع والحصول على حقوقهم مثل كافة فئات المجتمع، وعليهم واجبات يحرصون على أدائها وهو ما سيساهم فى تنمية وطننا الغالي مصر والنهوض به حتى نصل بتكاتف الجميع وترابطه إلى كل ما نصبو إليه من آمال وطموحات.