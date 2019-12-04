تكريم الفائزين بـ«جائزة نوبل البديلة» في ستوكهولم اليوم وسط غياب بعضهم

سيتم تكريم الفائزين بجائزة "رايت ليفليهوود" لعام 2019، من بينهم ناشطة المناخ السويدية المراهقة جريتا تونبرج، اليوم الأربعاء في مراسم تُقام في ستوكهولم.

ولن يحضر اثنان من الفائزين وهما تونبرج والمحامية الصينية، جو جيانمي، عندما يتم تسليم الجائزة، المعروفة غالبا باسم "جائزة نوبل البديلة".

وسيحضر الفائزان الآخران لعام 2019، وهما أميناتو حيدر من الصحراء الغربية والناشط البرازيلي من السكان الأصليين، دافي كوبيناوا.

وكانت تونبرج، التي ترفض السفر بالطائرة لتجنب الإضرار بالبيئة قد وصلت إلى لشبونة أمس الثلاثاء بعد رحلة استمرت ثلاثة أسابيع عبر المحيط الأطلسي في طريقها إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في مدريد.

يذكر أنه في أغسطس 2018، بدأت تونبرج "16 عاما" "إضرابا مدرسيا" خارج البرلمان السويدي، الأمر الذي ألهم حركة بقيادة شبابية، نظمت إضرابات بشأن المناخ في مختلف أنحاء العالم، تحت شعار "أيام الجمعة من أجل المستقبل".

واختارت لجنة التحكيم المحامية الصينية جو جيانمي "58 عاما" في سبتمبر الماضي بسبب "عملها الريادي والدءوب" في ضمان حقوق المرأة في الصين".

وكانت المحامية جو قد أبلغت الشهر الماضي مؤسسة "رايت ليفليهوود" بأنها لن تتمكن من الحضور.

ولم تذكر المؤسسة سببا لغيابها.

وكان بعض الفائزين بالجائزة في السابق لم يتمكنوا من الحضور بسبب الحظر على السفر.

وكانت حيدر على مدى أكثر من 30 عاما تشن حملة بشكل سلمي من أجل استقلال الصحراء الغربية. وتطالب المغرب بأحقيتها في السيادة على المنطقة المتنازع عليها منذ عام 1975.

وكوبيناوا، وهو عضو من قبيلة "يانومامي" من السكان الاصليين في البرازيل قد تم منحه الجائزة وهو من "رابطة هوتوكارا يانومامي" بسبب حماية الغابات في الأمازون.

وسيحصل كل من الفائزين الأربعة على جائزة نقدية بقيمة مليون كرونر (103 آلاف دولار)، وتمثال تم تصميمه بشكل خاص من معدن تم إعادة تدويره من برامج تدمير الأسلحة في أمريكا الوسطى.