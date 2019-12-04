رئيس بلقاس عن أزمة «بطة الدقهلية»: مينفعش نوصل للمستوى اللي شوفناه

قال اللواء حسام لبيب، رئيس مدينة بلقاس، إن «موظف مجلس المدينة الذي حاول أخذ بطة سيدة مسنة بائعة بسوق الأحد بمدينة بلقاس بعد امتناعها عن دفع خمسة جنيهات، تمت مجازاته ونقله من إدارة الإرادات إلى إدارة الأرشيف لمنع وجود تعامل بينه وبين الجمهور».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «Mbc مصر»، مساء الثلاثاء، أن «إدارة مجلس المدينة، بتكليف المحافظ والمسؤولين، تؤكد على حسن التعامل مع الجمهور حتى وإن امتلك الموظف الحق في الحوار الذي جرى»، متابعًا: «يجب أن يمتلك فطنة في التعامل وتحكم في أعصابه ومنوصلش للمستوى اللي شوفناه»، بحسب تعبيره.

وعن تفاصيل الواقعة، روى: «السيدة المسنة رفضت دفع رسوم النظافة، وهي رسوم قانونية لكافة الأشخاص بالسوق تُحصل بشكل يومي، الخلاف حدث بسبب امتناعها عن الدفع وإثارتها الفتن ما بين البائعين وقالوا كلهم إنهم مش دافعين».

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مقطع فيديو لسيدة مسنة بائعة بسوق الأحد في بلقاس، وهي تشكو من اعتداء موظف بقسم الإرادات بمجلس مدينة بلقاس، وذلك بعد امتناعها عن سداد 5 جنيهات له أثناء تواجدها بشارع رئيسي بالمدينة وافتراشها الأرض بسوق الأحد الماضي.

وظهر الموظف يقوم بالقوة بشد شيكارة بلاستيك بداخلها بطة من إحدى السيدات بكل قوة وهو يقول: «والله ما أنتى واخداها هاتخديها من المركز، ياللا علشان مزعلكيش، ياللا بالذوق».