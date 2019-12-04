اقتراح برلماني بتمثيل رئيس «محلية النواب» في مجلس المحافظين

طالب عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عبد الحميد كمال، بتمثيل رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان في مجلس المحافظين بصفته النيابية.

وقال كمال في اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء: "المجالس المحلية الشعبية غير موجوده حتى الآن ومنذ 2011، واجتماعات هذا المجلس (مجلس المحافظين) في حاجة إلى صوت يمثل الناخبين ويطلع المسؤولين على الملفات الشائكة والمتعطلة والتي تعرض بشكل مستمر أمام البرلمان".

وأضاف في الاجتماع الذي انعقد بحضور محافظ الدقهلية الجديد أيمن مختار: "ملف تخصيص الأراضي والإجراءات الخاصة به، ينطوي على العديد من التشابكات والتعقيدات، وتعرض إشكالياته بشكل مستمر أمام نواب البرلمان، حيث قرارات التخصيص تتعطل بشكل مستمر نظرا لدورية الإجراءات".

وتابع: "هذا الملف لو تمت إثارته بشكل دقيق أمام مجلس المحافظين بحضور رئيس الوزراء، وممثل لجنة الإدارة المحلية كان قد تم حسمه منذ سنوات كثيرة إلا أننا لازلنا في هذه الدائرة بسبب التعقيدات والتشابكات التي تحتاج حلول على أرض الواقع، وليس موافقات على أوراق وينتهي الأمر".

وختم كمال: "تمثيل رئيس لجنة الإدارة المحلية سيكون عبئا كبير عليه، ولكنه سيكون من شأنه حل أعباء كثيرة تواجه المواطنين والنواب".