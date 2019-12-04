الحكم على رجل بالسجن مدى الحياة في تركيا بسبب اغتصاب وقتل طالبة

يواجه رجل السجن مدى الحياة بعد أن أصدرت محكمة تركية حكما عليه بسبب قتل طالبة، وهي جريمة أثارت غضبا في مختلف أنحاء البلاد.

فقد أصدرت محكمة أنقرة حكما بالسجن مدى الحياة على تشغطاي اكسو بسبب "القتل العمد" للطالبة، شولي تشيت -23 عاما- في مايو 2018 ، طبقا لوكالة الأناضول الرسمية التركية للأنباء.

وحُكم على اكسو بشكل منفصل بالسجن 12 عاما ونصف بتهمة الاعتداء الجنسي.

وكانت الطالبة تشيت قد تعرضت للاغتصاب والضرب حتى الموت وتم إلقاء جثتها من الطابق العشرين من مبنى مرتفع في أنقرة، طبقا للائحة الاتهام التي أوردتها وكالة الأناضول.

وكان قد حكم على مدع عليه ثان كان في الشقة وهو بيرك أكاند بالسجن -18 عاما- وتسعة أشهر بسبب مساعدة أكسو.

والعنف ضد المرأة مشكلة شائعة في تركيا.

وأثارت هذه الجريمة هتماما كبيرا في تركيا، حيث دفعت جماعات الدفاع عن حقوق المرأة إلى الضغط من أجل تحقيق العدالة.

وجاء في منشور من قادن ميجليسليري، وهو برنامج حقوقي محلي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) "الحكم مدى الحياة سابقة ودليلنا على أن قتل الإناث لا يمكن التستر عليه".

وكان إجمالي 440 امرأة قد تم قتلهن على أيدي رجال في تركيا في عام 2018 وتعرضت 317 أخرى لاعتداء جنسي، طبقا للبرنامج الذي يُطلق عليه اسم "سنوقف قتل الإناث"