«علاقة محرمة» وراء مقتل تاجر فاكهة بالقليوبية

تمكن قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم، من كشف غموض العثور على جثة تاجر فاكهة ملفوف بملاءة سرير ومشاية صغيرة ورأسه مُغطاة بكيس وبه جروح طعنية بالرقبة من الخلف والكتف الأيسر بشبرا الخيمة.

البداية بتلقي اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مركز شرطة أول شبرا الخيمة القليوبية بالعثور على جثة شخص مجهول في العقد الخامس بمقلب قمامة بشارع أحمد عرابى دائرة القسم ملفوف بملاءة سرير ومشاية صغيرة "تاندة" ورأسه مُغطاة بكيس وبه جروح طعنية بالرقبة من الخلف والكتف الأيسر.

وأسفرت جهود فريق البحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة، وإدارة البحث الجنائي بالقليوبية بقيادة اللواء هشام سليم مدير المباحث، عن تحديد شخصية المجني عليه وتبين أنه تاجر فاكهة 56 عامًا، مقيم دائرة قسم الأهرام بالجيزة سبق اتهامه في قضية "سلاح بدون ترخيص" والمطلوب التنفيذ عليه في 7 قضايا تبديد وأن وراء ارتكاب الواقعة كل من: "عاطل " 30 عام سبق اتهامه فى قضية مخدرات، و زوجته "ربة منزل" 24 عام، مقيمان بمنطقة بيجام دائرة القسم.

وبتقنين الإجراءات تم ضبطهما ، وبمواجهتهما أقرا تفصيليًا بارتكابهما الواقعة وقررا بسابقة تعرف الثانية على المجنى عليه منذ فترة أثناء عملها بملهى ليلي بشارع الهرم وإقامتها علاقة معه نظير مبالغ مالية بعلم المتهم الأول ونظرًا لتردي حالتهما المادية في الآونة الأخيرة اختمرت في ذهنهما فكرة استدراج المجني عليه لمنزلهما والاستيلاء على متعلقاته الشخصية، فقامت الثانية بالاتصال به وطلبت منه الحضور للشقة سكنها نظير مبلغ 3 آلاف جنيه وعقب حضور المجني عليه تركته بحجة شراء بعض المستلزمات وأثناء ذلك قام المتهم الأول بالخروج من إحدى غرف الشقة وهدده بسكين للاستيلاء على متعلقاته وحال محاولته الهرب أجهز عليه بالسكين فأودى بحياته واستوليا على حافظة نقوده وإلقائهما الجثة بمكان العثور .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات .