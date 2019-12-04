بومبيو: بدء إجراءات تبادل السفراء بين الولايات المتحدة والسودان

قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة والسودان قررتا بدء إجراءات تبادل السفراء، وذلك حسبما أفادته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، مساء اليوم الأربعاء.