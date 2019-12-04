بومبيو: بدء إجراءات تبادل السفراء بين الولايات المتحدة والسودان

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قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة والسودان قررتا بدء إجراءات تبادل السفراء، وذلك حسبما أفادته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، مساء اليوم الأربعاء.