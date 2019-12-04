«فاو» تطلق المؤتمر الإقليمي حول تحسين إنتاجية المياه في الزراعة بتونس

أطلقت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، اليوم الأربعاء في تونس، المؤتمر الإقليمي حول تحسين إنتاجية المياه في الزراعة في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا.

وذكر بيان لمكتب (فاو) بالقاهرة أن هذا المؤتمر الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام يعد اللقاء الأول حول "المنصة التشاركية حول إنتاجية المياه في الشرق الأدنى وشمال إفريقيا"، وهو يجمع باحثين ومبتكرين شباب وصناع سياسات في منبر علمي لمناقشة واقع إنتاجية المياه في المنطقة والتحديات التي تواجه القطاع الزراعي والحلول المتاحة.

ويأتي المؤتمر في إطار المشروع الإقليمي للفاو الخاص بـ "تنفيذ أجندة 2030 بشأن كفاءة المياه وإنتاجيتها واستدامتها في بلدان الشرق الأدنى وشمال إفريقيا"، الممول من الوكالة السويدية للتنمية الدولية.

وسيتيح هذا المؤتمر للخبراء مناقشة سبل تحسين إنتاجية المياه، وكيفية مساهمة إنتاجية المياه في تعزيز الاستدامة الزراعية، وتحفيز التنمية الاقتصادية، والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، وحماية البيئة في المناطق الريفية والمدن.

وفي كلمته الافتتاحية، قال فيليب أنكرس المنسق الإقليمي لمنظمة (فاو) في شمال إفريقيا إن التوقعات تشير إلى أن وتيرة الجفاف قد تزيد بنسبة 20 إلى 60 بالمائة قبل نهاية القرن الحالي، والشرق الأدنى هو المنطقة الأكثر تضررًا بالتصحر، ودعا إلى العمل "بسرعة" لمعالجة "العبء الثلاثي للإدارة المستدامة للمياه وتغير المناخ والأمن الغذائي والتغذية".

وحث أنكرس الخبراء وصناع القرار والمبتكرين الشباب على المساعدة في تغيير الطريقة التي نستخدم فيها المياه على المدى القصير والمتوسط والطويل، آملا أن تتمكن المنصة التعاونية التي أنشأتها المنظمة من تسهيل هذه العملية.

ويستضيف المؤتمر أيضًا "سوق" الابتكار، وهي مساحة حرة على هامش المؤتمر، حيث يمكن التعرف إلى منصة الفاو التشاركية المعنية بإنتاجية المياه، وهي أيضًا مكان يمكن فيه للمزارعين الممارسين مقابلة الخبراء في بيئة غير رسمية، ويمكن لجميع المشاركين تبادل معارفهم ومناقشة الملصقات والأدوات والمساهمات المعروضة بطريقة مريحة.

ويتيح المؤتمر أيضًا للشباب فرصة التفكير في مستقبل الري في تونس، حيث سيتم استعراض نتائج مسابقة البرمجة الإلكترونية للحلول التقنية التي ابتكرها طلبة من الجامعات التونسية.

وكان المجمع التقني لجامعة منوبة قد استضاف ندوة علمية للطلبة تحت عنوان "الري الذكي" في الأول من أكتوبر الماضي حيث التقى باحثون واختصاصيون وطلاب ورواد أعمال في مجال التكنولوجيا.

وتتنافس ثماني مجموعات طلابية من الجامعات التونسية (حوالي 40 طالبًا) في ابتكار برمجيات وحلول تقنية للمشاكل المرتبطة بمياه الري، وستعمل المجموعات المتنافسة على تحويل أفكارها إلى مشاريع في حاضنة المجمع التقني لجامعة منوبة، وستتولى لجنة مختصة، بينهم خبراء من (فاو)، عملية التحكيم وتقييم المشاريع النهائية، وسيتم الإعلان عن الفائزين وعرض ابتكاراتهم خلال المؤتمر.

ويندرج هذا المؤتمر والمشاريع الخاصة به في إطار المبادرة الإقليمية حول ندرة المياه التي أطلقتها (فاو) عام 2013؛ بهدف تقديم الدعم لدول الشرق الأدنى وشمال إفريقيا لمواجهة اثنين من أكثر التحديات إلحاحًا؛ وهما الأمن الغذائي والأمن المائي، من أجل تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة في سياق ندرة المياه.